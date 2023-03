Siviglia, esonerato Jorge Sampaoli: il comunicato del club

E' ufficiale: il Siviglia ha esonerato Jorge Sampaoli . A risultare fatale per l'allenatore la sconfitta in trasferta contro il Getafe , dodicesima in ventisei giornate di campionato.

"Il Sevilla FC ha risolto il contratto con il suo allenatore, Jorge Sampaoli,dopo la sconfitta della squadra a Getafe, che ha ancora una volta posto la squadra vicina alla zona retrocessione. Il fatto che la squadra non sia riuscita a uscire dalle posizioni più basse della classifica sin dal suo inserimento come allenatore e l'immagine offerta nelle ultime partite della squadra hanno portato il club a prendere questa decisione, alla ricerca di una reazione in queste ultime dodici giornate che restano per finire il campionato. Il Sevilla FC ringrazia Sampaoli per i servizi resi e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La società sta lavorando nelle ultime ore per assumere un nuovo allenatore e l'intenzione è che sia lui a guidare la seduta di allenamento prevista per le 18:00 di questo pomeriggio".