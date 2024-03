Osasuna-Alaves, probabili formazioni: Arrasate si affida a Budimir, Omorodion dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "El Sadar". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Osasuna ospiterà l'Alaves nel match che chiuderà la ventisettesima giornata del massimo campionato spagnolo. Due squadre che viaggiano, relativamente tranquille, a metà classifica. I padroni di casa arrivano all'appuntamento reduci dal pareggio per 1-1 contro il Las Palmas, preceduto da due vittorie di fila contro Real Sociedad (0-1) e Cadice (2-0). L'Alaves, invece, da tre pareggi consecutivi contro Villarreal (1-1), Betis (0-0) e Mallorca (1-1), preceduti dalla sconfitta casalinga contro il Barcellona. Mentre l'ultimo ko esterno risale allo scorso 18 dicembre, 0-3 in casa del Girona.