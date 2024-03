Girona-Osasuna, probabili formazioni: Michel con Dovbyk e Savio, Gomez dal 1′

La sfida valevole per la ventottesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Montilivi".

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Montilivi". Alle ore 21:00, il Girona ospiterà l'Osasuna nel match valevole per la ventottesima giornata di Liga. I padroni di casa, che devono tornare alla vittoria per tenere a distanza il Barcellona nella corsa al secondo posto, arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta rimediata lo scorso weekend per 1-0 sul campo del Mallorca. Di fronte uno degli avversari più complicati da affrontare visto il momento di forma. L'Osasuna, ormai salvo, ha raccolto dieci punti nelle ultime quattro partite.