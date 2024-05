Getafe-Athletic Bilbao, probabili formazioni: Mata sfida Guruzeta, Gomez dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Coliseum". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Getafe ospiterà l'Athletic Bilbao nel match che aprirà la trentaquattresima giornata di Liga. A caccia di riscatto e punti dopo averne racimolato appena due nelle ultime quattro giornate, gli ospiti vorranno conquistare l'intera posta in palio per tenere viva le speranza di agguantare il quarto posto. Non una gara semplice: i padroni di casa, infatti, sembrano in ottima salute, reduci dal successo sul campo dell'Almeria. Tuttavia, il Getafe ha perso tre delle ultime otto partite casalinghe in Liga dopo aver subito una sola sconfitta nelle precedenti diciassette gare al "Coliseum".