Barcellona, senti Pochettino: “Grande opportunità per Quique Setién, ecco cosa si aspettano i tifosi”

Il Barcellona ha deciso di esonerare Ernesto Valverde e di affidare la propria panchina a Quique Setién.

I blaugrana prima di scegliere l’ex tecnico del Betis Siviglia aveva anche pensato a Mauricio Pochettino che fin dai tempi in cui guidava l’Espanyol ammise che non avrebbe mai guidato i catalani. L’allenatore argentino, da qualche mese senza squadra dopo l’addio al Tottenham, ai microfoni di Sky Sports, ha detto la sua in merito al cambio di guardia in casa Barça.

“Il Barcellona è una delle squadre più grandi al mondo. E di sicuro ora col nuovo allenatore tutti si aspettano che continui con la stessa filosofia di Valverde, che ha fatto un ottimo lavoro e il Barcellona infatti è in testa al campionato. È una sfida importante per Quique Setién, una grande opportunità”.

