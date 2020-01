Barcellona, Messi: “Con CR7 duello speciale, ma ormai è passato. Il Real Madrid e i tifosi…”

Leo Messi e Cristiano Ronaldo: una sfida infinita.

I due attaccanti, nella loro carriera, si sono sfidati tante volte, sul campo e fuori. Tanti, prima del trasferimento di CR7 alla Juventus, i derby di Spagna combattuti a suon di gol, ma anche le corse al Pallone d’Oro ed altri trofei, conquistati con ardore da ambo le parti.

La Pulce, intervenuta ai microfoni di DAZN, ha parlato dell’eterno duello con il portoghese, ricordando i momenti in cui quest’ultimo militava tra le fila del Real Madrid: “Quello con Cristiano Ronaldo è stato un duello speciale e rimarrà per sempre perché durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Anche le nostre squadre erano molto esigenti: Real Madrid e Barcellona, i due club più forti al mondo. Competere alla pari per così tanti anni è una cosa che rimarrà per sempre. Il duello tra me e CR7 è stato molto bello a livello personale, credo che la gente si sia divertita, i tifosi del Real Madrid, del Barcellona, ma in generale tutti gli appassionati di calcio. Ovviamente quando Cristiano giocava nel Real Madrid le partite erano speciali. Contro di loro lo sono sempre ma con lui in campo avevano un significato particolare. Ormai è passato, ora si guarda avanti, alle sfide di oggi“.

