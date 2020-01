Juventus-Udinese, Douglas Costa: “Felice di aver giocato titolare, con Sarri mi trovo bene. Quel gesto di Dybala…”

Quattro a zero. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura dell’Allianz Stadium.

Una vittoria, quella conquistata dalla Juventus di Maurizio Sarri contro l’Udinese in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, centrata grazie alle reti messe a segno da Gonzalo Higuain, da Paulo Dybala e da Douglas Costa dal dischetto.

Intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match, l’esterno offensivo brasiliano – tornato in campo dopo i continui infortuni muscolari che ne hanno certamente condizionato fin qui la stagione – ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine bianconera contro gli uomini di Luca Gotti, spendendo parole al miele per il compagno di squadra Paulo Dybala. Adesso, il classe 1993 vuole provare a conquistare la fiducia di Sarri in vista dei prossimi impegni ufficiali.

“Secondo me abbiamo fatto una bella partita, sono contento dopo tanto tempo di aver giocato titolare. Poi noi che siamo attaccanti dobbiamo segnare e sono contento di esserci riuscito. Adesso mi sento bene, per me era importante tornare a giocare una partita e guadagnare un po’ di minuti. Sono contento per questo – ha dichiarato Douglas Costa -. La squadra ha giocato benissimo, abbiamo sfruttato gli spazi che avevamo in campo, quindi è andato tutto bene. Adesso abbiamo bisogno di tutti. Il rigore? Non me l’aspettavo, ma Paulo pensa sempre alla squadra, è stato un bel gesto. E poi è importante che tutto l’attacco abbia confidenza, ho un bel rapporto sia con lui, sia con Higuain. Sarri? Mi trovo bene con il mister, non ho un modulo preferito: mi adatto alle situazioni di gioco e creiamo molte occasioni da gol”.