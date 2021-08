Barcellona, problemi finanziari e ingaggi pesanti: l’addio di Messi pesa

Dopo l'addio di Messi, i problemi in casa Barcellona non si sono placati. Il club è toccato particolarmente a livello finanziario, con grosse cifre di debiti sulle spalle.

L'estate 2021 per il Barcellona è stata senza dubbio una delle più nere della propria storia, visti i seri problemi finanziari in cui versa la società della vecchia gestione Bartomeu. Gli anni d'oro dei catalani sembrano uno sbiadito ricordo, le innumerevoli criticità attuali dovranno essere affrontate dal nuovo management con a capo Joan Laporta tornato in sella e già presidente del Barcellona dal 2003 al 2010. Sotto la sua presidenza il club è arrivato all'apice della sua storia, portando in bacheca 4 campionati spagnoli, 2 coppe del re, 3 Supercoppe spagnole, ben due Champions League , una Supercoppa Europea ed infine una Coppa del Mondo per club. Adesso, sicuramente,la priorità è risanare i bilanci, che presentano un rosso di 481 milioni di euro, senza dimenticare l'incidenza notevole dell'esoso monte ingaggi, il cui ammontare è addirittura pari al 103% delle entrate. Tutto questo secondo i parametri finanziari vigenti nella Liga non è possibile, ecco perchè Leo Messi non ha potuto proseguire la sua carriera in Catalogna.

Adesso le mosse di mercato in entrata sono arrivate al minimo indispensabile, senza contare il fatto che sono andate ad infierire nuovamente sugli ingaggi da pagare del club. I tesseramenti di Aguero, Garcia e Depay a parametro zero, saranno utilissimi per rinforzare l'organico orfano del fuoriclasse argentino andato al PSG. D'altro canto i nuovi acquisti rischiavano di non essere convocabili per le partite di campionato vista la percentuale del monte ingaggi. La soluzione in extremis è stata "risolta" dal grande gesto di Gerard Pique disposto a tagliarsi lo stipendio con l'appoggio dei senatori del club: da Jordi Alba a Sergi Busquets fino a Sergi Roberto. Tra passato e presente il club deve riguardare anche al futuro, l'obiettivo della squadra di Koeman è quello di ridare un valore alla cantera migliore di sempre. Per ricreare un ciclo pieno di vittorie la via è quella. Puntare tanto sui settori giovanili e meno sul mercato, perchè i pesanti investimenti delle ultime sessioni sono state le cause che hanno portato il Barça a navigare in acque tempestose.