Barcellona, Laporta: “Mi candiderò alle elezioni del 2021. Allenatore? Xavi e Guardiola…”

Il progetto di Joan Laporta.

Il dirigente sportivo e avvocato spagnolo è stato presidente del Barcellona dal 2003 al 2010, portando in blaugrana grandi giocatori del palcoscenico calcistico europeo, come per esempio Thierry Henry. Cinque anni dopo, Laporta provò nuovamente a candidarsi, ma questa volta fu battuto dall’attuale presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TV3 durante la trasmissione “Tot es mou“, Laporta ha confermato l’intenzione di candidarsi anche per le prossime elezioni previste per il 2021. Queste le sue dichiarazioni: “Sto lavorando per presentarmi alle elezioni del Barcellona previste per il 2021, al termine del mandato di Josep Maria Bartomeu“.

Un altro candidato alla carica di presidente sarà Víctor Font i Manté, che tra i punti del suo progetto ha l’intenzione di riportare Xavi a Barcellona nel ruolo di allenatore: “Xavi vive per il calcio, e lui che deve decidere quando arriverà il suo momento. Bisogna pensare che nel 2021 ci saranno ancora giocatori che erano compagni di squadra di Xavi, ed è lui che deve essere pronto a dirigere i suoi vecchi compagni, che non è una cosa semplice. In qualsiasi casa però, Xavi è una persona onesta che sa molto di calcio. Sono sicuro che farà la scelta giusta, prima o poi allenerà il Barcellona. Non gli ho parlato del mio progetto per il 2021. Ci scambiamo molte battute perché ci conosciamo da molti anni e c’è un apprezzamento reciproco, ma non abbiamo mai preso questo argomento. Per quanto riguarda l’allenatore ho pensato ad alcuni candidati, parlerò con la persona giusta solo quando sarà il momento. Guardiola? Mi piacerebbe molto, ma Pep è al Manchester City. E’ un punto di riferimento per il Barcellona, molti catalani sarebbero contenti se tornasse ad allenare i blaugrana“.