Atletico Madrid-Barcellona, probabili formazioni: c’è Yamal, un dubbio per Simeone

Il big-match della ventinovesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Cívitas Metropolitano".

Mediagol ⚽️ 17 marzo - 12:30

E' tutto pronto per il big-match in programma questa sera allo Stadio "Cívitas Metropolitano". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Atletico Madrid ospiterà il Barcellona dopo aver eliminato l'Inter di Simone Inzaghi agli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria ai calci di rigore che ha permesso agli spagnoli di staccare il pass per i quarti, in cui affronteranno il Borussia Dortmund. Testa, però, al campionato. Al momento in vetta alla classifica c’è il Real Madrid a quota 72 punti ed una partita in più, mentre Lewandowski e compagni inseguono a -11.

Sono cinquantacinque i punti conquistati fin qui dai Colchoneros, che occupano attualmente il quinto posto della classifica di Liga, a -1 dall'Atletico Bilbao (che scavalcherebbe in caso di vittoria) ed a -6 proprio dal Barça. Uno score frutto di diciassette successi, quattro pareggi e sette sconfitte, con cinquantaquattro gol all'attivo e trentuno reti subite. Al terzo posto a quota sessantuno punti gli uomini di Xavi, che arrivano all'appuntamento dopo aver battuto ed eliminato un'altra italiana dalla Champions: il Napoli. Uno score frutto di diciotto vittorie, sette pareggi e tre sconfitte; cinquantasette le reti siglate in ventotto partite, trentaquattro i gol incassati.

I precedenti sorridono ai catalani con ben 79 successi, mentre l'Atletico è fermo a quota 52 trionfi. I pareggi sono stati in tutto 42. Intanto, al cospetto della formazione guidata dal Cholo Simeone, Xavi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Gavi, Alex Balde, Pedri, Frenkie De Jong e Marcos Alonso. Mentre Simeone dovrà fare a meno di Jose Gimenez, Thomas Lemar e Mario Hermoso. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3. Un dubbio per parte, due ballottaggi in attacco: quello tra Morata e Depay, mentre con Yamal e Lewandowski giocherà uno tra Joao Felix e Raphinha.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Morata/Depay. Allenatore: Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix/Raphinha. Allenatore: Xavi.

DOVE VEDERE IN TV ATLETICO MADRID-BARCELLONA — La sfida Atletico Madrid-Barcellona, valevole per la ventinovesima giornata di Liga, sarà visibile in diretta tv su DAZN, scaricando l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation e XBox.