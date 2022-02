Athletic Bilbao-Espanyol, probabili formazioni: Marcelino insegue l’Europa, Moreno…

L'Athletic Bilbao di Marcelino ospiterà l'Espanyol di Moreno nel match valido per la ventitreesima giornata di Liga

Archiviato il successo in Coppa del Rey che ha permesso ai baschi di eliminare il Real Madrid, per l'Athletic Bilbao, è tempo di rituffarsi negli impegni della Liga. Ad attendere la formazione di Marcelino ci sarà l'Espanyol, reduce da un periodo poco brillante che ha fruttato ai biancoblù solo un punto in tre gare, oltre che l'eliminazione dalla Coppa Nazionale per mano del Maiorca. Una ghiotta occasione per l'Athletic Bilbao, deciso a rientrare nella lotta per l'Europa League.