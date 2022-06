Athletic Bilbao, Bielsa verso il ritorno in panchina: Griezmann nella lista del Loco

Marcelo Bielsa, tecnico dell'Athletic Bilbao dal 2011 al 2013, potrebbe far ritorno nei paesi baschi, in seguito al termine della sua esperienza con il Leeds United, conclusasi lo scorso 27 febbraio dopo quasi quattro stagioni alla guida del club britannico, in cui è Loco è divenuto campione di Championship, ottenendo di fatto la storica promozione in Premier League. Oltre al titolo, per l'argentino da sempre un aspetto secondario nel calcio, ha ricevuto il premio di FIFA Fair Play Award ed il League Managers Association Manager of the Year Award, ovvero un riconoscimento annuale consegnato al miglior allenatore della Premier League inglese. Per completare il tutto, con la totale riconoscenza dimostrata dal pubblico di Leeds con murales e cori in suo onore, anche dopo il suo addio, andando a confermare quanto di buono fatto dal Loco nel club whites, grazie alla sua attitudine al lavoro ed il suo calcio attrattivo e spiccatamente propositivo.