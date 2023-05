Athletic Bilbao-Betis, probabili formazioni: dubbio Inago Williams, out Fekir

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Betis, match valevole per la trentareesima giornata di Liga, in programma alle 22

⚽️

La trentatreesima giornata di Liga si chiuderà oggi, 4 maggio, con due posticipi serali. Al "San Mamès" di Bilbao in scena la sfida tra i padroni di casa e il Betis Siviglia, in programma alle 22. In palio punti importanti in chiave Europa: i baschi sono appaiati al settimo posto con 47 punti, due in meno dei biancoverdi attualmente al sesto posto).

Dopo tre vittorie di fila, il Bilbao ha perso contro il Siviglia ed ha pareggiato sul campo del Maiorca alla scorsa. Stagione fin qui positiva per la compagine basca, che a cinque giornate dal termine della Liga ha ancora tanto da giocarsi. Non saranno a disposizione del tecnico Valverde gli infortunati Alvarèz, Martinez, Morcillo e Muniain. In dubbio poi restano in dubbio invece le presenze di Capa e Iñigo Williams, ancora in fase di recupero. Conferma per Inaki Williams invece con il fratello Nico e Sancet a supporto di Guruzeta.

Real Betis che invece non sta attraversando un periodo florido. L'ultima vittoria risale infatti al 15 di aprile. Una sola vittoria negli ultimi quattro match per gli andalusi, che hanno perso la scorsa contro il Barcellona dopo il pari nello scontro diretto contro il Real Sociedad. Due assenti per il tecnico Pellegrini, che dovrà fare a meno di Fekir e Luis Felipe, mentre restano in dubbio Borja Iglesias, Joaquin e Victor Ruiz. Nel modulo a specchio, pronto Perez in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI — ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Aitor Paredes, Vivian, de Marcos; Vesga, Dani García; Nico Williams, Sancet, Iñaki Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Miranda, Pezzella, Akouokou, Ruibal; Guardado, Guido; Canales, Carvalho, Luiz Henrique; Ayoze Pérez. Allenatore: Pellegrini