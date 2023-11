Servette-Roma, probabili formazioni: ballottaggio Dybala-Belotti, Paredes in mediana

Le probabili formazioni della sfida Servette-Roma, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League.

Chiudere il discorso qualificazione con un turno d’anticipo: è questo l'obiettivo della Roma, non aritmeticamente certa del passaggio del turno. I giallorossi nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, è attesa in casa del Servette: già battuto all'Olimpico. L'obiettivo di Mourinho è quello di riuscire a passare da primo ed evitare gli spareggi con le squadre che retrocedono dalla Champions.

COME ARRIVA IL SERVETTE — Nel Girone G a quota 4 c'è il Servette, in fondo, a 1, lo Sheriff ormai tagliato fuori dai giochi per le prime due posizioni. Il Servette ha una enorme voglia di rivalsa nei confronti della Roma. All'andata infatti gli svizzeri, quasi mai in partita, hanno perso 4-0 allo stadio Olimpico.

COME ARRIVA LA ROMA — La squadra di Mourinho ha perso 2-0 nell'ultima partita in campo europeo contro lo Slavia Praga, quando avrebbe potuto già conquistare la qualificazione aritmetica. Al momento la classifica vede la Roma seconda, a quota 9, a pari punti proprio contro lo Slavia, ma dietro per differenza reti globale.

Alla Roma basterà un pari contro il Servette per essere sicuro del passaggio in uno dei primi due posti. In caso di ko invece tutto si sposterebbe all'ultima giornata dove la Roma giocherà in casa contro lo Sheriff.

PROBABILI FORMAZIONI — Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Cognat, Bolla, Diba, Kutesa; Crivelli, Guillemenot. All.: Weiler

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kardorp, Bove, Paredes, Cristante, El Shaarawy; Belotti/Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La partita fra Servette e Roma sarà trasmessa sia da Dazn, che da Sky che in chiaro. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky invece potranno vedere la sfida sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo. Il match dello Stade de Geneve di Ginevra sarà inoltre visibile in chiaro su TV8 sul canale 8 del digitale terrestre o in streaming sul sito del canale.

CLASSIFICA GRUPPO G — SlaviaPraga9 pt. (diff. reti +8) in 4 giornate

ROMA 9 pt. (diff. reti +5) in 4 giornate

Servette 4 pt. (diff. reti -5) in 4 giornate

Sheriff 1 pt. (diff. reti -8) in 4 giornate

