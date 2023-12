Roma-Sheriff, probabili formazioni: Mourinho con Aouar e Sanches, Belotti con Lukaku

Roma di Mourinho impegnata alle 18.45 allo stadio Olimpico contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol nell'ultima gara della fase a gironi di Europa League. Giallorossi attualmente secondi in classifica e certi della qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, ma che nutrono ancora teoricamente una flebile speranza di conquistare il primato del girone. Appiglio più che altro matematico, poiché sono due i punti di vantaggio della capolista Slavia Praga che ospita in contemporanea il Servette in una gara sulla carta agevole in virtù del terzo posto attuale della formazione svizzera a quota cinque punti e già matematicamente eliminata. Test significativo comunque per la compagine dello Special One in vista dell'impegno di campionato contro il Bologna, per far rifiatare qualche titolare e testare condizione ed affidabilità di quei calciatori finora meno impiegati in stagione.Contro i moldavi spazio probabilmente per Celik, con a Cristante e Llorente ia comporre il pacchetto arretrato.. A centrocampo Aouar e Sanches titolari con Bove a completare il reparto nevralgico dal primo minuto,panchina e turno di riposo per Leandro Paredes. Indisponibile lo squalificato Ndika, così come gli infortunati Mancini e Dybala. Reparto offensivo formato da Lukaku e Belotti, sugli esterni corsie presidiate da Zalewski e Karsdorp.