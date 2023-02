Roma-Salisburgo, probabili formazioni: ok Pellegrini e Abraham, Dybala…

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Salisburgo

I giallorossi di Josè Mourinho, questa sera, ospitano il Salisburgo all'Olimpico per la gara di ritorno dei play off di Europa League. Si parte dall'1-0 (gol di Capaldo) a favore degli austriaci che costringerà i capitolini a ribaltare il risultato e centrare il passaggio del turno nella competizione. In campionato la Roma arriva da tre risultati utili consecutivi. Striscia positiva ancora più lunga per il Salisburgo fatta da 16 risultati utili di fila.

La sfida tra i giallorossi e gli austriaci, con calcio d'inizio a partire dalle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), da Dazn e anche in chiaro, su TV8 al canale 8 del digitale terrestre. In streaming su tablet, smartphone e pc sarà visibile tramite le app Dazn, SkyGo e Now.

Tanti dubbi sull'undici titolare per Mourinho che dovrà analizzare le condizioni di Dybala, Pellegrini e Abraham. L'argentino, dopo il problema muscolare accusato, potrebbe partire dal primo in caso in piena disponibilità. Nessun dubbio su Pellegrini, pronto a partire dall'inizio. Discorso diverso per Abraham che potrebbe scendere in campo dopo il colpo sotto l'occhio preso qualora si sentisse pronto.

Dopo il turnover nella sfida contro l'WSG Tirol, in Europa League Jaissle torna al solito schieramento titolare senza Fernando, assente per infortunio e sostituito da Okafor. Al suo fianco Adamu. Dietro le punte Sucic.

Di seguito, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Karsdorp, Wijnaldum, Spinazzola, Camara, Bove, Belotti, Volpato.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle. A disposizione: Walke, Stejskal, Van der Brempt, Baidoo, Onguene, Kjaergaard, Forson, Gloukh, Koita, Sesko.

ARBITRO: Vincic (Slovenia).