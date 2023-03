Tottenham-Milan, Maldini: “Quarti? Sarebbe incredibile. Rispetto il percorso fatto”

Torna in campo la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. La prima italiana a scendere in campo è il Milan, che a New White Hart Lane sarà ospite del Tottenham di Antonio Conte. Periodo di alti e bassi in campionato per la compagine di Stefano Pioli, che ha iniziato il nuovo anno con un trend decisamente basso, per poi riprendersi con qualche risultato utile e consecutivo, tra cui l'andata contro gli Spurs. La Champions League è l'occasione per i rossoneri di risollevare il morale dopo la sconfitta di Firenze. Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica del Milan: