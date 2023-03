Tottenham-Milan 0-0, Pioli vola ai quarti di Champions: rossoneri iconici a Londra

Il Milan ottiene il passaggio del turno ai quarti di finale della Champions League

Undici anni dopo il Milan torna ai quarti di finale della Champions League. E' apoteosi per la squadra di Pioli, che con sacrificio, dedizione ed abnegazione blinda la propria porta e strappa il pass al turno successivo. Tottenham che per buoni tratti del match si mostra protagonista e pericolosa, saluta la massima competizione europea con il dente più che avvelenato per non esser riusciti ad incidere in nessuna delle due sfide.

Il Milan si prende la gloria sul manto del New White Hart Lane al termine di una gara nel complesso ben interpretata sul piano tattico, mentale ed agonistico. Gli uomini di Pioli hanno magnificamente neutralizzato la proposta offensiva della banda Conte, con una fase di non possesso coesa ed ordinata, pressando alto gli Spurs, schermando e sporcando le trame londinese con intensità e raddoppi sistematici, che hanno limitato al minimo i palloni giocabili per la punta Harry Kane. Rischi fisiologici su azione manovrata, qualche problema anche sulle palle inattive, ed una fluida e lineare cucitura in sede di ripartenza in cui la squadra rossonera è riuscita per larghi tratti a pungere la retroguardia padrona di casa.

Plateali le occasioni di Tonali, Brahim Diaz e Origi nel secondo tempo che non hanno permesso alla formazione rossonera di chiudere anzitempo una pratica complicata. Preoccupazione alle stelle in casa Milan nel finale, sul colpo di testa di Kane, intercettato in grande stile da Mike Maignan, copertina assoluta di questo passaggio del turno. Son e compagni penalizzati ampiamente nella seconda parte della ripresa, dall'espulsione di Romero per somma di ammonizione. Un'entrata durissima su Theo Hernàndez è stata fatale al centrale argentino. Prosegue la striscia negativa di Antonio Conte in Europa, incapace di lasciare il segno in tutte le sue esperienze presenti e passate, una volta superato il confine nazionale di competenza.

L'esultanza ideale tra la banda di Pioli ed i quasi tremila tifosi rossoneri presenti, ha reso giustizia ad una lodevole impresa sportiva fatta di sudore, abnegazione, coraggio e sacrificio. E di valori, tecnici, tattici e mentali. Patrimonio che si mischia perfettamente nel Dna del Milan, dimostratosi nettamente superiore alla sua contendente odierna, ma che ha dovuto vincere scetticismo ed inevitabili pressioni. I quarti, comunque andranno sono già una bellissima vittoria.