PSG-Real Sociedad, probabili formazioni: Mbappè dal 1′, dubbio Oyarzabal

Le probabili formazioni della sfida tra PSG e Real Sociedad, valida per gli ottavi fi finale di Champions League.

⚽️ 14 febbraio - 14:45

Il PSG si rituffa negli impegni della Champions League con l'obiettivo di conquistare la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta nella sua storia. La squadra di Luis Enrique ospita la Real Sociedad al Parco dei Principi di Parigi per la gara d'andata degli ottavi di finale, in programma questa sera, mercoledì 14 febbraio alle ore 21.

COME ARRIVA IL PSG — I parigini arrivano da un girone in cui hanno battuto, non senza difficoltà, Milan, Borussia Dortmund e Newcastle qualificandosi così agli ottavi di finale ma solo al secondo posto alle spalle del Dortmund. Il Psg in campionato è nettamente primo a +11 sul Nizza.

COME ARRIVA LA REAL SOCIEDAD — Nen diversa la situazione per la Real Sociedad che in Liga è settima. Gli spagnoli nella fase a gironi, dove hanno ottenuto due pareggi contro l'Inter vice campione d'Europa, hanno dimostrato di essere una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque avendo chiuso al primo posto nel proprio raggruppamento.

PROBABILI FORMAZIONI — PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Navas, Tenas, Bernat, Mukiele, Beraldo, Ugarte, Soler, Lee, Ramos, Kolo Muani, Asensio.

Indisponibili: Nuno Mendes, Kimpembe, Skriniar.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Ugarte, Lucas Hernandez, Skriniar, Hakimi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Merino, Zubimendi, Brais Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Imanol.

A disposizione: Marrero, Fraga, Zakharyan, Gonzalez de Zarate, Olasagasti, Sadiq, Pacheco, André Silva, Turrientes, Magunazelaia, Pablo Marín, Aramburu.

Indisponibili: Odriozola, Carlos Fernández, Tierney, Becker, Ahien.

Squalificati: Elustondo.

Diffidati: Merino, Zubeldia.

ARBITRO: Guida (Italia). ASSISTENTI: Carbone-Paretti. QUARTO UFFICIALE: Maresca. VAR: Valeri. AVAR: Di Paolo.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida tra Psg e Real Sociedad è in programma questa sera alle 21 al Parco dei Principi di Parigi. Il match di Champions League verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 (201), ma anche in streaming su NOW e Infinity+.