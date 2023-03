Napoli-Eintracht, formazioni ufficiali: Spalletti punta su Osimhen, Glasner con Borré

Dopo l'andata vinta 0-2 in Germania, gli azzurri si preparano a scendere in campo al Maradona alle ore 21:00 per il big match Napoli-Eintracht Francoforte che può rappresentare un momento storico per i campani, mai arrivati ai quarti nella prestigiosa competizione. Gli uomini di Spalletti ripartono dalla vittoria per 2-0 dell'andata in Germania (gol di Osimhen e Di Lorenzo), un vantaggio importante che proveranno ad amministrare nella partita di ritorno in programma stasera davanti ad uno stadio gremito di tifosi. Ad attenderli ci saranno i tedeschi, costretti a fare a meno del proprio bomber Kolo Muani, e senza il proprio pubblico in virtù della decisione definitiva - arrivata ieri - che ha confermato l'impossibità dei supporters dell'Eintracht di acquistare i biglietti per motivi di ordine pubblico.