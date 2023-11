Milan-PSG, probabili formazioni: tornano Pulisic e Loftus-Cheek

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e PSG, in programma questa sera alle 21:00 allo stadio "Giuseppe Meazza".

Mediagol ⚽️

In cerca della prima vittoria della stagione in Champions League, il Milan affronta il Paris Saint Germain questa sera a San Siro nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della prestigiosa competizione.

Vincere per mettersi alle spalle un periodo nero e raddrizzare la propria classifica: è questo l'obiettivo dei rossoneri, reduci dai pareggi a reti bianchi maturati contro Newcastle e Borussia Dortmund. Un altro ko, infatti, comprometterebbe l'avventura in Coppa della squadra rossonera. L'andata contro il PSG, andata in scena solo una manciata di giorni fa, si è chiusa con un doloroso 3-0,

COME ARRIVA IL MILAN — Momento piuttosto opaco per il Milan, uscito tra i fischi di "San Siro" dopo il ko contro l'Udinese. Il Diavolo, fanalino di coda del Gruppo F, è chiamato a fare bottino pieno per sperare di conquistare il pass per gli ottavi di finale dopo lo 0-0 contro Newcastle e Borussia.

COME ARRIVA IL PSG — Situazione sicuramente diversa per la formazione di Luis Enrique, primi a quota sei, frutto del successo contro i rossoneri nell'ultimo turno e di quello al debutto contro il Borussia Dortmund (2-0), seguito al pesante ko maturato al St James' Park contro il Newcastle (4-1).

PROBABILI FORMAZIONI — MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Nsiala-Makengo, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Letellier, Tenas, Mukiele, Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Goncalo Ramos, Barcola.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

ASSISTENTI: Sevilla-Rodriguez.

IV UFFICIALE: Fernandez.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Milan-Psg, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in chiaro su Canale 5. La sfida sarà inoltre disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity+ e sulla piattaforma Sky Go.