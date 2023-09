Milan-Newcastle, probabili formazioni: Chukwueze e Pobega titolari, Tonali dal 1′

Davanti a 65 mila tifosi rossoneri a San Siro, il Milan è pronto al debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle del grande ex Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro torna per la prima volta al Meazza da avversario dopo l'addio in estate. I rossoneri sono inseriti nel Gruppo F, ribattezzato "di ferro", per la presenza anche di Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund che si sfideranno in campo questa sera alle 21 nell'altro match in programma. Il "Diavolo" deve ripartire dalla semifinale della scorsa stagione, per gli inglesi invece si tratta della terza partecipazione alla competizione.