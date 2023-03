Milan-Napoli, Pioli: “Hanno esultato per il sorteggio? Preferisco festeggiare io poi”

"Abbiamo vissuto il sorteggio insieme mentre facevamo allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato un avversario molto difficile, complicato e stimolante e motivante. Siamo ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta facendo meglio di noi in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan. Saremo lì con merito, motivazione e ambizione: vogliamo passare il turno. Ho sentito Spalletti? Non credo che mi manderà un messaggio (ride, ndr). Con lui ho ottimi rapporti, lo ritengo un ottimo allenatore. C'è una netta differenza tra campionato e Champions, ma ora dobbiamo mettere la testa sul campionato. Fastidio che a Napoli abbiano esultato per il Milan? Io preferisco essere felice dopo piuttosto che prima. Chi è più forte tra Leao e Kvaratskhelia? Difficile dirlo, hanno caratteristiche diverse. in campionato ci mancava Leao, a loro Osimhen. Saranno partite belle tra due squadre forti. Adesso pensiamo all'Udinese. La Champions è un obiettivo, noi pensiamo di arrivare fino in fondo... perché dovremmo pensare di non doverci riuscire? Abbiamo giocato ad alti livelli, ma ora è troppo importante fare punti in campionato".