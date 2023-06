Manchester City-Inter, giallo a Istanbul: scomparso il padre dell’ex Palermo Maresca

C'è preoccupazione in casa Manchester City dopo il trionfo nella finale di Champions League contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il padre dell'ex centrocampista del Palermo Enzo Maresca - vice del tecnico Pep Guardiola - sarebbe scomparso a Istanbul. L'uomo si trovava all'Atatürk proprio per seguire l'ultimo anno della prestigiosa competizione calcistica continentale. Le forze dell'ordine turche sarebbero già a conoscenza della situazione e si sono attivate per risolvere il caso. Al momento, però, non ci sono notizie. Seguiranno aggiornamenti...