Manchester City-Inter, Bastoni: “Fermare Haaland? Ho visto un video di Rudiger…”

SU HAALAND - "Lo ha detto lui: 'Mi hanno comprato per vincere la Champions'. Ma il City non è solo Haaland, hanno numerosi giocatori che possono metterci in difficoltà. In semifinale Rudiger è riuscito molto bene a fermarlo, cercheremo di prendere spunto. Ma non è Haaland-Inter, è City-Inter. Gasp dice che noi siamo l'anti-City? Un modo per darci coraggio. Detto ciò ho grande fiducia, sono certo che faremo una grande partita e li metteremo in difficoltà".