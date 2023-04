Manchester City-Bayern Monaco, Cancelo sfida la ex: “Queste le differenze tra i club”

Parola a Joao Cancelo . Il calciatore portoghese di proprietà del Manchester City , in seguito ad un periodo trascorso nell'ombra, tra panchine e malumori ha deciso di voltare pagina ed accettare la corte del Bayern Monaco . La compagine bavarese sfiderà proprio i Citizens nei quarti di finale di Champions League in programma questo martedì.

"Il Bayern Monaco è un club che considera la disciplina molto importante, c'è uno staff molto professionale e ci si identifica in questi principi. Sono uno competitivo a cui non piace perdere, non mollo mai, questo mi riassume. La Premier League è davvero competitiva con giocatori forti fisicamente e tecnicamente. Ma devo dire che la Bundesliga mi ha sorpreso, ci sono squadre organizzate e calciatori di valore. Forse in Premier c'è un po' più di intensità ma nel complesso sono due campionati molto simili".