Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni: Sarri con Isaksen, Kim dal 1′

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Olimpico" di Roma. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, la Lazio ospiterà il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il ritorno andrà in scena il prossimo 5 marzo all'Allianz Arena. I padroni di casa arrivano al match dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, battendo per 3-1 il Cagliari di Claudio Ranieri. E contro i bavaresi - una delle favorite per la vittoria finale - cercano l'impresa. I biancocelesti hanno chiuso la fase a gironi alle spalle dell'Atletico Madrid, davanti a Feyenoord e Celtic. In testa al Gruppo A a quota sedici punti, il Bayern nella fase ai gironi ha ottenuto cinque vittorie ed un pareggio, mentre in campionato è reduce dal pesante ko contro il Bayer Leverkusen (3-0).