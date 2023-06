Inter, Lautaro: “Milan, semifinale senza storia. Manchester City? Sono nervoso ma…”

Sull'euroderby in semifinale contro il Milan - "Eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento, l'essere andati in vantaggio di due gol ci ha fatto sentire rilassati per il ritorno davanti alla nostra gente. Il gol? Uno dei più importanti della mia carriera, non per la bellezza ma per l'importanza e la storia che c'è dietro. Sono sentimenti unici, sensazioni difficili da descrivere".

Preparazione del bomber verso la finalissima contro il Manchester City - "Guardo molti video dei portieri avversari per capire come si posizionano: se escono per i cross, se si tuffano in anticipo negli uno contro uno, quale palo preferiscono. È importante studiare questi dettagli, in questo modo posso prendere la miglior decisione in una frazione di secondo. Sono teso per ogni partita, sarebbe la fine se non mi sentissi nervoso. Dovremo godercela perché giocare una finale di Champions non capita tutti i giorni".