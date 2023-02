Eintracht Francoforte-Napoli, probabili formazioni: Osimhen ok, Lozano dal 1′

Le probabili formazioni della sfida Champions Eintracht Francoforte-Napoli

Il Napoli affronta l'Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri, che vengono dal successo casalingo contro il Sassuolo di Spalletti, sono primi nella classifica di Serie A con il miglior attacco e la difesa meno battuta del massimo campionato italiano. Momento diverso per l'Eintracht, quinto in classifica e in piena lotta Champions, reduce dal successo contro il Werder Brema a meno due dal Friburgo quarto e a meno cinque dal Bayern capolista.

La partita tra Francoforte e Napoli è in programma questa sera alle ore 21:00 e sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity. Il match sarà inoltre visibile su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Dalle 20:00 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Osimhen ha pienamente recuperato dal fastidio accusato contro il Sassuolo, dunque, sarà regolarmente in campo al centro dell'attacco. Accanto al nigeriano Kvaratskhelia e Lozano. Rispetto al match contro i neroverdi, sono tre i cambi previsti: in difesa a sinistra Mario Rui rimpiazzerà Olivera, in mediana si rivedrà Zielinski mentre davanti Lozano sarà preferito a Politano.

Nessun dubbio per il tecnico Glasner, che confermerà l’undici sceso in campo nello scorso turno di campionato che ha sconfitto 2-0 sabato il Werder Brema. Non partirà titolare il capitano Rode.

Di seguito, le probabili formazioni della sfida:

FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N'Dicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. Allenatore: Glasner. A disposizione: Ramaj, Bignetti, Smolcic, Touré, Buta, Chandler, Lenz, Jakic, Rode, Alidou, Santos Borré, Alario.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Ndombele, Politano, Simeone.

ARBITRO: Dias (Portogallo)

ASSISTENTI: Soares-Ribeiro

QUARTO UOMO: Verissimo

VAR: Martins

AVAR: Pinheiro