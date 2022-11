Champions League, sorteggio ok per Napoli, Milan e Inter: ecco le avversarie

Alle ore 12:00 Napoli, Inter e Milan hanno conosciuto il proprio destino in Champions League. A Nyon sono infatti andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale, gare che si giocheranno nel 2023 dopo il Mondiale in Qatar. Il Napoli dopo aver vinto il girone è partita come testa di serie, mentre Inter e Milan affronteranno una delle prime dei raggruppamenti essendosi piazzate al secondo posto. Le gare di andata sono previste il 14/15 ed il 21/22 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 7/8 ed il 14/15 marzo. Le teste di serie come il Napoli giocheranno il ritorno in casa. Tutte le partite inizieranno alle ore 21.