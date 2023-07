Champions League, Hamrun Spartans-Maccabi Haifa interrotta: ecco cosa è successo

La Champions League 2023-2024 è già iniziata in molti paesi europei! Il match tra Hamrun Spartans e Maccabi Haifa, valevole per l’andata del primo turno preliminare della massima competizione europea ha avuto non pochi problemi durante lo svolgimento della gara.

La compagine maltese con tra i pali Federico Marchetti e Luciano Zauri in panchina è stata travolta dagli israeliani per quattro reti a zero. Quest'ultimi sono famosi - anche - per la vittoria sulla Juventus per 2-0 dello scorso anno alla fase a gironi della Champions League.