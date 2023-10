Celtic-Lazio, probabili formazioni: Immobile torna titolare, Rodgers con Furuhashi

Le probabili formazioni della sfida tra Celtic e Lazio, in programma questa sera alle 21:00 al Celtic Park.

Mediagol ⚽️

La Lazio vola a Glasgow per sfidare il Celtic nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. Biancocelesti e scozzesi sono inseriti nel girone E con Feyenoord e Atletico Madrid. Dopo il pari all'esordio con l'Atletico Madrid grazie al gol nel recupero di Provedel, la Lazio cerca la prima vittoria in Champions League. La squadra di Sarri, dopo l'1-1 del primo turno all'Olimpico con i colchoneros, condivide il secondo posto del gruppo proprio con la formazione di Simone a quota 1.

La sfida tra Celtic e Lazio è in programma questa sera, mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 21:00 al Celtic Park.

COME ARRIVA IL CELTIC — Il Celtic è ultimo con 0 punti dopo la sconfitta, al debutto, in casa degli olandesi del Feyenoord, primi con tre punti. Per la sfida contro i biancocelesti Rodgers non potrà contare su Lagerbielke e Holm, espulsi nella prima giornata di Champions. Dubbi anche su Phillips, in attacco c’è Furuhashi. In porta l’ex Manchester City Hart.

COME ARRIVA LA LAZIO — I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Milan e al debutto all’Olimpico hanno pareggiato per uno a uno contro l'Atletico Madrid grazie al gol di Provedel nel finale. Gli scozzesi sono stati sconfitti dal Feyenoord. Ballottaggi in difesa e a centrocampo, ma tante certezze in attacco, dove si rivedrà Immobile dal 1' dopo l'iniziale panchina con il Milan

PROBABILI FORMAZIONI — CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Philips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo, Tumbull, M.Johnston,Forrest, Yang, Oh.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Romagnoli, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

ARBITRO: Rumsas (Lituania)

ASSISTENTI: Radius-Suziedelis

QUARTO UOMO: Valikonis

VAR: Munuera

AVAR: Reinshreiber

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La partita tra Celtic e Lazio è in programma alle ore 21 a Glasgow e sarà visibile in diretta su Sky Sport, Now e Infinity+. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo.