Bayern-Lazio, probabili formazioni: Tuchel con Kane, Sarri punta su Immobile

Il Bayern Monaco ospita la Lazio nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall'uno a zero dell'andata, ecco la preview di Mediagol.

Mediagol ⚽️️ 5 marzo - 11:45

Quasi tutto pronto per Bayern Monaco-Lazio. Il match - valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - è in programma alle ore 21.00 all'Allianz Arena.

Si riparte dalla partita d'andata conclusasi sul risultato di uno a zero in favore dei biancocelesti. A decidere il match un calcio di rigore trasformato da Immobile che questa sera in terra tedesca guiderà l'attacco della formazione di Sarri. Quest'ultimo ha così presentato l'importante appuntamento in conferenza stampa: "Non ho grande emozioni. Qui bisogna arrivare coraggiosi e determinati. La partita sarà durissima, ne siamo consapevoli. Questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza".

La Lazio - dopo aver battuto il Bayern Monaco - ha rimediato in Serie A ben tre sconfitte e ha ottenuto una sola vittoria contro il Torino di Juric. In classifica Zaccagni e compagni occupano la nona posizione con la zona europea distante sei lunghezze.

La squadra tedesca non sta attraversando un gran momento di forma e prova ne sono i dieci punti di distacco in Bundesliga dal Bayern Leverkusen primo. I ragazzi di Tuchel sono reduci da un pareggio esterno contro il Friburgo e sperano di staccare il pass per i quarti di finale di Champions per risollevare le sorti di una stagione trascorsa fin qui in chiaroscuro.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione: Ulreich, Schmitt, Kim, Guerreiro, Laimer, Gnabry, Zaragoza, Muller, Choupo-Moting.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Magro, Renzetti, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Pedro.

ARBITRO: Vincic. ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic. QUARTO UOMO: Jug. VAR: Kajtazovic. AVAR: Obrenovic.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita tra Bayern e Lazio è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity e Sky Go.

