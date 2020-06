Bundesliga, il Bayern Monaco se ne va: i bavaresi asfaltano il Leverkusen, titolo a un passo

Il Bayern Monaco continua a volare.

I bavaresi continuano la loro marcia trionfale sconfiggendo in trasferta per 4-2 il Bayer Leverkusen e portandosi momentaneamente a +10 dal Borussia Dortmund. La compagine guidata da Flick ha trovato in Thomas Muller l’uomo assist per eccellenza a tal punto che ha stabilito il record assoluto di assistenze da quando esiste la Bundesliga. Ennesima rete stagionale in campionato per Robert Lewandowski che ha raggiunto quota 30, intanto si avvicina l’ennesimo titolo per il club tedesco. Prestazione stante quella offerta dal Bayern Monaco che era passato in svantaggio a causa della rete siglata al 9′ da Alario, da qui si scatena la premiata ditta bavarese che va in rete con una facilità straripante. Prima pareggia Coman con un destro a giro, vantaggio siglato da Goretzka con un mancino potente e a fil di palo e il tris opera di Gnabry con una conclusione a porta sguarnita. La rete del poker l’ha realizzata l’attaccante polacco con un preciso colpo di testa su cross perfetto di Muller, per i padroni di casa prima rete da professionista per il classe ’03 Wirtz.