Ecco come il bomber del Venezia festeggia a fine partita le quattro reti siglate contro il Modena: 5-0 il risultato finale.

L'attaccante finlandese segna quattro gol in occasione di Venezia-Modena e si porta in testa alla classifica cannonieri della Serie B con 17 reti, come Gianluca Lapadula. Ora per gli arancioneroverdi si avvicinano persino i playoff.