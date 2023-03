VIDEO Italia-Inghilterra, D’Alessio e Clementino cantano l’inno: i meme dei social

I social commentano l'inno di Mameli cantato da Gigi D'Alessio e Clementino

Prima della gara di qualificazione a Euro 2024, a Napoli, tra Italia e Inghilterra, Gigi D'Alessio e Clementino hanno intonato una versione riarrangiata dell'Inno di Mameli. Inoltre, "God save the King" è stato fischiato dal pubblico del Maradona. Sui social, gli italiani non le hanno mandate a dire, dimostrando di non aver gradito. Guarda il video