Venezia, test amichevole durante la sosta: la squadra di Vanoli sfida l’FC Koper

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, il Venezia affronterà in trasferta il Bari di Pasquale Marino.

Test amichevole durante la sosta per gli impegni delle Nazionali . A programmarlo è il Venezia in vista della trasferta di Bari , che andrà in scena alla ripresa del campionato il prossimo 25 novembre alle ore 14:00. Nel dettaglio, la squadra allenata da Paolo Vanoli scenderà in campo sabato 18 novembre alle 15:00 allo stadio Comunale "Giovanni Chiggiato" di Caorle. La compagine veneta affronterà per l'occasione l' FC Koper , formazione che milita nella Prva Liga , il massimo campionato sloveno.

Intanto, sono quattro i calciatori del Venezia che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali. Si tratta di Joel Pohjanpalo, convocato dalla Finlandia per i prossimi due turni delle qualificazioni agli Europei UEFA 2024 contro Irlanda del Nord e San Marino; Mikael Egill Ellertsson, convocato dall'Islanda per le sfide contro Slovacchia e Portogallo; mentre Gianluca Busio e Tanner Tessmann sono stati convocati dal tecnico Marko Mitrović per un Training Camp con la Nazionale Olimpica degli Stati Uniti d’America che si svolgerà a San Pedro del Pinatar in Spagna. Gli Stati Uniti affronteranno in amichevole l’Iraq e il Marocco.