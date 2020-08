UEFA, Ceferin soddisfatto: “Lieto che si possa ricominciare, non dimentichiamoci una cosa”

Da mercoledì 5 agosto ricominceranno le manifestazioni UEFA interrotte a causa dell’emergenza Covid 19.

Ripartirà l’Europa League con Inter e Roma che saranno impegnate rispettivamente contro Getafe e Siviglia nelle gare valide per gli ottavi di finale della competizione. In campo in settimana anche la Champions League con i ritorni degli ottavi dove saranno impegnati Juventus e Napoli, bianconeri contro il Lione e i partenopei contro il Barcellona. Sulla ripresa delle competizioni si è espresso così il presidente dell’UEFA ai canali ufficiali della federazione, Aleksander Čeferin.

“Sono lieto che le nostre competizioni siano tornate, ma non dobbiamo dimenticare le persone la cui dedizione e sacrifici personali ci hanno dato l’opportunità di ricominciare a giocare”.