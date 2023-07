SudTirol, colpo ufficiale: l’ex Palermo Rauti arriva alla corte di Bisoli dal Torino

Nato a Legnano in provincia di Milano il 17 aprile 2000, 180 centimetri, punta centrale di piede destro, Nicola Rauti cresce nel settore giovanile dell’Inter a partire da 12 anni, approda al Torino nel 2015 e in granata dopo la trafila nelle varie categorie approda in Primavera dopo un’annata con 17 reti in 28 gare nell’U17. 88 gare con la maggiore formazione granata (37 gol, 11 assist) e i successi in Coppa Italia e Supercoppa 2018.

Dopo alcune convocazioni in prima squadra con una presenza in Coppa Italia, a gennaio 2020 passa al Monza in C: 5 presenze, una rete all’esordio nello 0-3 a Novara. Poi una stagione a Palermo in C (34 presenze, 4 gol, 3 assist), quindi la stagione in C nel Pescara con 34 presenze (6 reti, 1 assist) e il campionato 2022-2023 in B con la Spal (18 gare). Vanta 13 presenze da “azzurrino” con le casacche delle nazionali U19 (4), U18 (7) e U17 (2).