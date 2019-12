Troina, Boncore: “Orgoglioso dei miei, non era semplice. Palermo? Adesso sarà dura, il Savoia…”

Pari a reti bianche al “Renzo Barbera” tra Palermo e Troina.

I rossoblù sono riusciti a conquistare un punto in casa della capolista, che non ha approfittato del rigore concessogli. Zero a zero il risultato finale.

Palermo-Troina 0-0: al “Barbera” va in scena il festival degli sprechi, i rosa falliscono due rigori e non vanno oltre il pari

Il tecnico Davide Boncore, intervenuto in mixed zone al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sono orgoglioso per la prestazione offerta dai ragazzi, siamo una squadra che vuole raggiungere al più presto la salvezza e venire a prenderci un punto a Palermo non è cosa semplice. Sono cresciuto in mezzo alla curva nord, ma quando lavori pensi solo a fare bene con il tuo club; avrei comunque salutato i tanti amici che ho in curva. Dobbiamo migliorarci partita dopo partita, abbiamo la squadra più giovane di tutta la Serie D e mi tengo stretti tutti i ragazzi. L’abbiamo preparata come ogni settimana, la scorsa domenica abbiamo preso gol al 90′ ed p stata dura da digerire. Siamo contenti di questo risultato. Savoia e Palermo? Adesso è dura per i rosanero ma spero che possano spuntarla, c’è da dire che sono comunque due grandi squadre“.

Crivello: “C’è rammarico, noi poco cinici e sfortunati. Ora ripartiamo a mille”. E sui fischi…