Tedesco, l’ex Palermo riparte dalla Serie D? Contatti con il San Luca. I dettagli

Giovanni Tedesco potrebbe prendere il posto di mister Ignoffo sulla panchina del San Luca: giornata decisiva

Nuova avventura all'orizzonte per Giovanni Tedesco? "Quando hai voglia di lavorare e non riesci a trovare sistemazione, devi valutare ogni offerta", ha dichiarato di recente lo stesso tecnico palermitano ai microfoni de "La Repubblica". Dopo l'amaro epilogo e l'addio al Ras Al Khaimah, con il club che non si è iscritto al campionato per problemi finanziari, Tedesco ha lasciato gli Emirati per tornare a Malta, dove vive. Ma il suo futuro potrebbe essere in Italia.