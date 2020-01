Marina di Ragusa-Palermo, la grande festa: organizzata la giornata rossoblù. Allo stadio “Campo” sarà record

“Appuntamento con la storia“.

Così recitano manifesti affissi a Marina di Ragusa e nei comuni limitrofi. La sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo è un vero e proprio evento per una porzione di Sicilia che è affamata di calcio. Il livello più alto è stato raggiunto dal Ragusa che arrivò in Serie C2. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a questa gara, valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D.

“Per il piccolo Marina di Ragusa, società nata appena 17 anni fa e ritrovatasi per merito a essere la massima rappresentante della sua zona, sarà un giorno speciale: per ricevere la capolista rosanero è stata organizzata la giornata rossoblù (i colori del club), sospesi abbonamenti e ingressi omaggio, ma i bambini sotto i 10 anni potranno entrare gratis se accompagnati da un possessore di biglietto (10 euro il costo). Scontato il record stagionale di presenze e incassi, previsti in misura più che tripla rispetto alle precedenti gare casalinghe“, si legge.

Il clima sarà sicuramente di festa, ma la sfida non è da sottovalutare per la squadra di Pergolizzi ed il Marina di Ragusa non ha intenzione di far brutta figura, soprattutto dopo l’ottimo pareggio ottenuto in trasferta contro il Savoia. Anche nel match d’andata al ‘Barbera‘ per i rosanero non fu una passeggiata, nonostante il punteggio finale di 3-1 la squadra di Utro era riuscita momentaneamente ad acciuffare il pari.

Lo stadio in cui si disputerà Marina di Ragusa-Palermo è l’Aldo Campo di Ragusa. Uno dei migliori impianti per la categoria con un terreno di gioco in erba e dimensioni abbastanza ampie, soprattutto rispetto ad altre realtà del campionato. I rosanero, così come i rossoblù, potranno contare su una folta presenza di tifosi. I supporter rosanero hanno già acquistato circa 500 tagliandi ed adesso saranno attesi da un viaggio in pullman di 10 ore circa tra andata e ritorno…