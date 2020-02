Coronavirus, allarme in Lombardia: rinviate oltre 40 gare tra i dilettanti. I dettagli

Allarme coronavirus.

Sono 16 i casi accertati di coronavirus in Italia, di cui 14 in Lombardia e 2 in Veneto. La LND, nelle scorse ore, ha deciso di rinviare oltre 40 gare, dalla Juniores Nazionale Under 19 ai Giovanissimi Under 14, a causa dell’allerta che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio. Il Comitato Regionale Lombardia, in collegamento con le autorità preposte ha diramato l’elenco degli incontri, programmati per sabato 22 e domenica 23 febbraio, che non verranno disputati. Le società non presenti in questo elenco, ma che hanno tesserati (dirigenti, tecnici o calciatori) provenienti dalle zone interessate, come si legge sul sito ufficiale, potranno richiedere il rinvio delle gare inviando una richiesta al Comitato Regionale Lombardia.

JUNIORES NAZIONALE UNDER 19

FANFULLA-FOLGORE CARATESE

ECCELLENZA

G.S. VERTOVESE-SANT ANGELO

LUISIANA-VIS NOVA GIUSSANO

CODOGNO 1908-ZINGONIA VERDELLINO

PROMOZIONE

CITTA DI SANGIULIANO 1968-ROMANENGO

TRIBIANO-SENNA GLORIA

SANCOLOMBANO-ASSAGO

PRIMA CATEGORIA

CALCIO S.STEFANO-SESTO 2010

CASALPUSTERLENGO 1947-CHIEVE

GRUMULUS-MONTANASO LOMBARDO

LODIVECCHIO-TORRAZZO MALAGNINO

OFFANENGO-BORGHETTO DILETTANTISTICA

ORIESE-S.BIAGIO

BRERA-REAL MELEGNANO 1928

FROG MILANO-ATLETICO QMC

ROZZANO CALCIO SRL SSD

JUNIORES UNDER 19 A

ASSAGO-R.C. CODOGNO 1908

LA SPEZIA CALCIO-SANCOLOMBANO

JUNIORES UNDER 19 B

AUDAX TRAVACO-CASALPUSTERLENGO 1947

MONTANASO LOMBARDO-LOCATE

ORATORIO STRADELLA-FISSIRAGARIOZZESE

REAL MELEGNANO 1928-VISCONTEA PAVESE

S.BIAGIO-LACCHIARELLA

ECCELLENZA FEMMINILE

SENNA GLORIA-DOVERESE

UNDER 19 FEMMINILE

DRESANO-FEMMINILE TABIAGO

UNDER 17 FEMMINILE

PARMA CALCIO 1913-RIOZZESE

RIOZZESE-COLOGNO

UNDER 15 FEMMINILE

RIOZZESE-VOLUNTAS MONTICHIARI

ATHENA-ALBINOLEFFE

ESORDIENTI MISTE FEMMINILI

RIOZZESE-REAL MEDA CF

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

CLUB MILANO-SANCOLOMBANO

FANFULLA-DRESANO

SANT ANGELO-OFFANENGHESE

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

SANCOLOMBANO-FANFULLA

SANT ANGELO-AUSONIA 1931

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

BARONA CLUB MILANO-FANFULLA

SANCOLOMBANO-CARAVAGGIO

TREVIGLIESE-SANT’ANGELO

VIDARDESE-ACCADEMIA SANDONATESE

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14

LOMBARDIA 1-SANT ANGELO

PAVIA ACADEMY 1911-FANFULLA