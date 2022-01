Calcioscommesse, Boncore torna in pista: fermò con il Troina il Palermo in Serie D

E' ormai prossimo al rientro l'ex allenatore del Troina, Davide Boncore, costretto a stare lontano dai campi per sei mesi alla luce di una squalifica

Il tecnico palermitano Davide Boncore è pronto per tornare in pista dopo sei lunghi mesi di stop dovuti ad omessa denuncia nell'ambito di un'inchiesta relativa al calcioscommesse. L'allenatore classe 1976 fu il condottiero del Troina che riuscì a strappare un punticino al Palermo di Rosario Pergolizzi in Serie D. Il match - valevole per l'allora 17a giornata del campionato dilettantistico stagione 2019-2020 - terminò zero a zero con ben due calci di rigore parati dall'estremo difensore Calandra, rispettivamente a Ricciardo e a Sforzini. Un pareggio che lasciò l'amaro in bocca in casa Palermo, alla luce dell'avvicinamento sempre più minaccioso in classifica del Savoia, la seconda della classe.