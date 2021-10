Virtus Francavilla, Taurino: “Promozione? Bari favorito, occhio all’Avellino”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Francavilla, che lo scorso weekend ha battuto la capolista Bari

"Col Bari abbiamo disputato una prova maiuscola sia come intensità, sia sul piano tattico". Lo ha detto Roberto Taurino. Fra i temi trattati dal tecnico della Virtus Francavilla, intervistato ai microfoni del "Corriere del Mezzogiorno", la vittoria conquistata lo scorso weekend contro la capolista Bari e la lotta promozione per quanto concerne il Girone C di Serie C. "Siamo scesi in campo decisi a non dare respiro al Bari, puntando sul ritmo elevato e sulla circolazione della palla. Ho schierato 6 under e alla fine ce n’erano ben 9 in formazione. Forse, i biancorossi non hanno brillato. Ma la Virtus è stata superlativa", le sue parole.