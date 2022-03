Vibonese, Orlandi: “Palermo costruito per il vertice alto. Vedo problemi oggettivi”

Le dichiarazioni post Palermo-Vibonese 3-0 da parte del tecnico della compagine calabrese Nevio Orlandi, allo stadio "Renzo Barbera"

"Il problema della squadra è questo: ogni qual volta si subisce una rete è come spegnere l'interruttore. Non è che sia mancata la voglia, però evidentemente a livello psicologico c'è qualcosa. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, equilibrato, in cui abbiamo subito avuto una palla gol con Spina. Giocare su questo campo è difficile, contro una squadra attrezzata per il vertice alto. Andiamo avanti e lavoriamo. Anche se abbiamo delle difficoltà oggettive, quelle fisiche su alcuni, abbiamo due giorni e dobbiamo sfruttarli per recuperare le energie e giocare gli ultimi minuti contro il Taranto, gara sospesa per neve".