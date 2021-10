Taranto, Zullo: “Con il Foggia gara di sofferenza. Dimostrato quanto valiamo”

Le parole del difensore dei pugliesi al termine della sfida pareggiata contro il Foggia

Una delle sfide più calde dell'ultimo turno di Serie C è stato il derby pugliese tra Taranto e Foggia. Due compagini con obiettivi diversi, che si sono attrezzate in maniera interessante e puntano a fare un campionato di livello, provando a dare fastidio alle big. La sfida di ieri si è conclusa sul punteggio di 1-1, con i tarantini che sicuramente hanno guadagnato un punto inaspettato, mentre i ragazzi di Zeman non sono riusciti a dare continuità di risultato alle ultime performance e hanno centrato un pareggio che rallenta le loro ambizioni di vertice.