Serie C, sospesi anche gli allenamenti fino al 20 marzo

La Serie C si ferma.

La Lega Pro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 08/03/2020 e del 09/03/2020, ha raggiunto un accordo con l’Associazione Italiana Calciatori per il quale da giorno 11 marzo a tutto il 20 marzo 2020 non saranno consentite alcune attività sportive, anche di allenamento. Il campionato, salvo nuove disposizioni, riprenderà invece dopo il 3 aprile.

