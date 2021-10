Serie C, le decisioni del giudice sportivo: un turno di stop per Baldini e Russini

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i posticipi della sesta giornata di campionato

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al termine del I tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità, dirigendosi verso di lui con aria minacciosa, così da rendere necessario l’intervento di alcune persone per fermarlo, e continuando ad agitarsi e a gridare dopo essere stato bloccato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.