Serie C, il Catania batte l’Avellino al “Partenio”. La Paganese pareggia a Potenza

Il Catania "sgambetta" l'Avellino nei recuperi di Serie C girone C, facendo un favore ai cugini del Palermo. Pari della Paganese a Potenza

Un risultato che sicuramente può far piacere ai tifosi del Palermo è sicuramente quello tra Avellino e Catania, match che recupera la 29esima giornata di Serie C girone C giocatosi alle 14.30 e precedentemente interrotta per forti nevicate, con gli etnei che hanno fatto lo sgambetto agli irpini grazie alla rete decisiva di Sipos. Nel giro di poco più di una settimana, la compagine di Gautieri ha affrontato in casa tutte e tre le squadre siciliane del girone, perdendo 1-2 con il Palermo, subendo il gol del pareggio allo scadere da parte del Messina per 1-1 ed infine la sconfitta odierna contro i rossazzurri. Questa sconfitta permetterebbe i rosanero di portarsi a pari punti con i "lupi" a quota 56, ricordando che la formazione di Baldini ha giocato una gara in meno rispetto a quella di Gautieri. La prossima avversaria del Palermo, la Paganese, ha affrontato la scorsa avversaria del Palermo, ovvero il Potenza. Le due compagini si sono divise un tempo per parte ed anche la posta in palio, con un pareggio finale che lascia l'amaro in bocca ad entrambe le formazioni. Di seguito il tabellino dei marcatori delle due gare: